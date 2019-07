BTS Masuk Nominasi di MTV Video Music Awards 2019, Bersaing dengan Lady Gaga hingga Taylor Swift

POS-KUPANG.COM - MTV Video Music Awards 2019 telah mengumumkan daftar nominasi beberapa waktu lalu.

MTV Video Music Awards juga mengungkapkan kategori baru dalam ajang penghargaan tersebut.

MTV Video Music Awards telah menambahkan kategori baru yaitu Best K-Pop.

Dari sejumlah grup K-Pop, BTS masuk ke dalam nominasi tersebut.

Selain BTS, grup-grup lain juga berhasil masuk nominasi tersebut seperti Blackpink, EXO, Monsta X, TXT dan NCT 127.

Sukses dengan lagu Boy with Luv feat. Halsey, nama BTS pun semakin melambung di kancah musik internasional.

BTS bahkan akan bersaing dengan musisi-musisi ternama Amerika dalam ajang penghargaan tersebut.

Selain Best K-Pop, BTS juga dinominasikan di beberapa kategori lainnya seperti Best Collaboration, Best Choreography, dan Best Art Direction.

Penghargaan MTV Video Music Awards akan digelar pada 26 Agustus 2019 mendatang di Prudential Center di Newark, New Jersey, Amerika Serikat.

TribunStyle lansir dari akun Twitter @vmas dan @MTV, berikut daftar nominasi MTV VMA 2019.