Bertemu Mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Wapres Kalla Tanyakan Ini

Bertemu Mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Wakil Presiden Jusuf Kalla Tanyakan Ini

POS-KUPANG.COM - Mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (SYL) bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Istana Wakil Presiden, di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2019). Pertemuan tersebut berlangsung sekitar satu jam.

JK menanyakan tentang kesehatan SYL yang baru saja keluar dari rumah sakit. "Sakit apa Rul?," tanya JK saat menyambut SYL di ruang kerjanya. "Cuma perlu istirahat Pak," jawab politisi Nasdem ini.

JK mengatakan dirinya sempat mau menjenguk SYL di Rumah Sakit. "Tadinya saya mau besuk waktu lihat foto. Tapi kata Uceng (Jubir Wapres) sudah baik mi," kata JK.

Syahrul pun menyebut jika dirinya di rawat du RS Pondok Indah.

"Tidak saya ke RS Pondok Indah," jawab pria yang kerap disapa Komandan ini.

Sebelumnya beredar foto SYL dirawat di RS. SYL dilarikan ke rumah sakit di Jakarta Sabtu (20/7/2019) malam.

Informasi tersebut didapatkan setelah Syahrul Yasin Limpo alias SYL mengirim video ucapan duka cita atas meninggalnya sahabatnya, Hidayat Nahwi Rasul.

Selain itu, cucu Syahrul Yasin Limpo, Andi Tenri Bilang Radisyah Melati mem-posting fotonya sedang mendampingi sang kakek di rumah sakit.

Foto tersebut di-posting melalui Instagram story akunnya @radisyahmelati.

Dalam foto dan video, tampak Syahrul Yasin Limpo sedang terbaring di ranjang pasien. Tangan kanannya dipasangi selang infus. Dia mengenakan kemeja motif kotak-kotak.

Sementara dalam foto, terlihat Syahrul Yasin Limpo ditemani Andi Tenri Bilang Radisyah Melati dan Indira Chunda Thita.

Indira Chunda Thita adalah putri sulung Syahrul Yasin Limpo sekaligus ibunda Andi Tenri Bilang Radisyah Melati.

Andi Tenri Bilang Radisyah Melati menulis, "Get well soon @syahrulyasinlimpo (lekas sembuh)".

Syahrul Yasin Limpo sakit apa? Ketua DPP Partai Nasdem itu dikabarkan kelelahan. Dia pun dilarikan ke RS Pondok Indah, Jakarta. (TRIBUN-TIMUR.COM)