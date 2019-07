YUK Nonton Seru di Rumah, XL Axiata Punya Ini

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachamawati

POS-KUPANG. COM | KUPANG --PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) terus berkomitmen untuk meningkatkan kenyamanan layanan home digital entertainment bagi pelanggan melalui layanan XL Home. Komitmen tersebut diwujudkan dengan menghadirkan konten berkualitas untuk pelanggan segala umur, termasuk anak-anak.

Melalui kerjasama dengan studio animasi The Little Giantz, rumah produksi 3D animasi “Nussa”. Kerjasama XL Home dengan The Little Giantz ini memungkinkan pelanggan mengakses serial animasi yang sangat populer bagi anak-anak Indonesia tersebut mulai 19 Juni 2019.

“Sebagai bentuk upaya kami untuk memberikan tayangan anak yang berkualitas di XL HOME, kami menghadirkan serial Nussa yang merupakan konten animasi asli buatan Indonesia yang sangat menghibur tapi juga penuh dengan pesan moral dan edukatif bagi anak-anak Indonesia.

Kami meyakini salah satu segmen pelanggan XL Home adalah keluarga sehingga kami juga terus berusaha menghadirkan konten-konten yang cocok untuk keluarga," kata Direktur Corporate Strategy & Business Development XL Axiata, Abhijit Navalekar, kepada kepada POS-KUPANG. COM, Rabu (24/7/2019).

Abhijit menambahkan, kehadiran channel Nussa ini akan semakin memperbanyak pilihan konten untuk anak-anak yang sesuai dengan budaya Indonesia. Lebih dari itu, dengan menyediakan serial Nussa di XL Home, berarti juga sebagai bentuk dukungan terhadap industri konten digital dan industri kreatif juga perfilman Indonesia. XL Home akan terus melakukan eksplorasi guna memperkaya konten-konten positif produksi lokal bagi pelanggan keluarga Indonesia.

CEO dan Co-Founder The Little Giantz studio animasi tempat Nussa dilahirkan, Aditya Triantoro, mengatakan sebagai pelaku industri kreatif, terutama animasi.

"Kami merasa sudah saatnya The Little Giantz mempersembahkan sesuatu yang spesial untuk Indonesia dengan standar internasional. Kami berharap dengan hadirnya Nussa bisa membawa dampak positif bagi mindset generasi muda. XL Home menjadi penyedia jasa layanan internet pertama di Indonesia yang menghadirkan Nussa. Hal ini kami kolaborasikan agar tayangan fun edutainment bisa semakin mudah jangkau dan dinikmati seluruh keluarga Indonesia," terangnya.

Melalui kerjasama ini, pelanggan XL Home bisa menikmati tayangan Nussa secara gratis. Cukup dengan membuka channel Nussa yang sudah disematkan dalam XL Home Entertainment Box maka siaran sudah bisa dinikmati.

Melalui XL Home, XL Axiata menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap layanan fiber broadband, termasuk membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan penyedia konten, baik nasional maupun internasional, seperti Nussa, Catchplay, iflix, dan lain-lain.

Selain itu, sesuai dengan rencana perluasan area layanan, yang sebelumnya pernah diumumkan, saat ini layanan XL Home sudah tersedia di Daerah Istimewa Yogyakarta, selain beberapa kota, yang sudah tercakup oleh layanan XL Home, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Denpasar. Ke depan akan dibuka di kota-kota lainnya.



Dengan dibukanya layanan XL Home di Yogyakarta, masyarakat di sekitar mendapatkan kesempatan untuk menikmati harga spesial yaitu mulai dari Rp. 149.000, dengan periode sampai dengan 6 Agustus 2019. Untuk berlangganan bisa langsung di www.XLHOME.CO.ID atau kunjungi agen sales terdekat.(*)