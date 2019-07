Tahun Ini 30 mahasiswa Indonesia Raih Beasiswa OTS ke Belanda, Ini Universitas Tujuan

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Sebanyak 298 pelamar bersaing memperebutkan 65 kursi beasiswa Orange Tulip Scholarship (OTS) tahun akademik 2019-2020. Mereka berjuang untuk memperebutkan 65 kursi beasiswa studi di 26 institusi di Belanda.

Dari 298 pelamar, sebanyak 87 persen melamar untuk program Master dan 13 persen di antaranya melamar untuk program Bachelor. Khusus dari Indonesia, penerima beasiswa OTS tahun ini mencapai 30 orang. Dengan total nilai beasiswa mencapai 410,652 Euro, beasiswa OTS tahun akademik 2019-2020 memberikan potongan biaya kuliah beragam antara 30 persen sampai 100 persen.

Beberapa institusi pendidikan bahkan menawarkan tunjangan biaya hidup dan bantuan biaya pengurusan visa.

"Beasiswa ini menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan banyak mahasiswa Indonesia. Saat kuliah di Belanda mereka bukan hanya mendapat tambahan wawasan keilmuan yang diperoleh di kelas, tapi juga menambah jaringan internasionalnya. Belum lagi kebiasaan mandiri yang didapat dari kebiasaan sehari-hari di Belanda," kata Direktur Nuffic Neso Indonesia, Peter van Tuijl, dalam sambutannya pada Orange Tulip Scholarship Awardees Gathering di Kedutaan Besar Belanda di Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Orange Tulip Scholarship (OTS) merupakan beasiswa studi di Belanda yang telah terselengara selama lebih dari 10 tahun berkat adanya kerjasama antara Nuffic Neso dan Institusi Pendidikan Tinggi Belanda.

Universitas tujuan penerima beasiswa OTS ini di antaranya Tilburg University, VU Amsterdam, Saxion University of Applied Sciences, International Institute of Social Studies of Erasmus University Rotterdam, Radboud University, University of Groningen, The Hague University of Applied Sciences, dan Maastricht University.

Dilihat dari data para pendaftar OTS, program studi yang paling banyak dipilih adalah jurusan teknik; ekonomi dan bisnis; serta ilmu sosial. Ada juga beberapa yang mendaftar untuk jurusan seni dan ilmu pengetahuan alam. (Kompas.com/Latief)

