BTS Borong 4 Nominasi MTV Video Music Awards 2019 Kalahkan EXO yang Hanya Nominasi Best K-pop

BTS Borong 4 Nominasi MTV Video Music Awards 2019 Kalahkan EXO yang Hanya Best K-pop

POS KUPANG.COM -- Daftar nominasi MTV Video Music Awards 2019 telah diumumkan, Selasa (23/7/2019), dan boyband BTS menerima empat nominasi.

Lagu "Boy With Luv" milik BTS yang menampilkan kolaborasi mereka dengan Halsey telah dinominasikan untuk kategori Kolaborasi Terbaik, Arahan Seni Terbaik, Koreografi Terbaik, dan Best K-pop.

Dalam nominasi untuk Kolaborasi Terbaik BTS bersaing dengan Lil Nas X's "Old Town Road (Remix)" featuring Billy Ray Cyrus, Lady Gaga dan Bradley Cooper untuk lagu "Shallow".

Selain itu ada Shawn Mendes dan Camila Cabello dalam lagu "Señorita", Taylor Swift featuring Brendon Urie of Panic! At The Disco untuk "ME!", serta Ed Sheeran dan Justin Bieber dalam lagu "I Don't Care".

Video musik yang dinominasikan untuk Arahan Seni Terbaik atau Best Art Direction selain "Boy With Luv" milik BTS, di antaranya "7 Rings" (Ariana Grande), "Old Town Road (Remix) (Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus), "Señorita" (Shawn Mendes dan Camila Cabello), "You Need to Calm Down" (Taylor Swift, "I Love It" (Kanye West dan Lil' Pump featuring Adele Givens), Untuk video musik "Boy With Luv", nama Park JinSil dan BoNa Kim dari MU:E yang masuk nominasi.

Sementara koreografer Rie Hata untuk video musik "Boy With Luv" dinominasikan dalam kategori Koreografi Terbaik.

Sedangkan nomine dalam kategori K-pop Terbaik atau Best K-pop di samping "Boy With Luv" (BTS), ada "Kill This Love" BLACKPINK, "Tempo" EXO, "Who Do U Love" MONSTA feat French Montana, "Regular" NCT 127, dan "Cat & Dog" milik TXT. Perhelatan MTV Video Music Awards 2019 akan berlangsung di Prudential Center, New Jersey, AS, pada 26 Agustus. Baca juga: Jungkook BTS Bikin Produsen Hanbok Kewala.

• Hasto Sebut Pertemuan Megawati dengan Prabowo Sudah Dilaporkan ke Jokowi

• Gading Marten Foto Bareng Anak Susi Pudjiastuti yang Berulang Tahun,Netizen: Terus Sampai Pelaminan

• Song Hye Kyo Alami Stres Hingga Berat Badannya Turun, Gara-gara Bercerai dengan dan Song Joong Ki

• Satu Panggung dengan Lucinta Luna, Warganet Heboh Lihat Ekspresi Nikita Mirzani, Ini yang Terjadi!

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BTS Diganjar 4 Nominasi MTV Video Music Awards 2019"