Arema FC versus Persib Bandung Main Selasa, Ini Jadwal Pertandingan Liga 1 2019 Pekan ke-11

POS KUPANG.COM - - Jadwal pertandingan Liga 1 2019 pekan ke-11 akan menghadirkan laga-laga menarik, termasuk laga tunda antara Arema FC melawan Persib Bandung.

Total ada 11 jadwal pertandingan Liga 1 2019 pekan ke-11 yang akan tersaji.

Jadwal pertandingan Liga 1 2019 pekan ke-11 akan dimulai pada hari Jumat (26/7/2019), yang akan menghadirkan tiga pertandingan.

Sebenarnya ada empat pertandingan pada Jumat, kendati demikian laga Persija Jakarta vs Borneo FC mengalami penundaan.

Dari kesebelas pertandingan tersebut ada sejumlah pertandingan menarik.

Sebut saja pertandingan antara Persib Bandung vs Bali United serta laga tunda pekan keempat antara Arema FC vs Persib Bandung.

Ada pula Persija Jakarta yang tandang ke markas Persipura Jayapura, lalu Persebaya Surabaya yang tandang ke Semen Padang.

Berikut jadwal pertandingan Liga 1 2019 pekan ke-11:

Jumat, 26 Juli 2019

Tira Persikabo vs Kalteng Putra, pukul 15.30 WIB, live streaming

Arema FC vs Bhayangkara FC, pukul 15.30 WIB, live di O Channel

Persib Bandung vs Bali United, pukul 18.30 WIB, live di Indosiar



Sabtu, 27 Juli 2019