Drama Korea, Nyanyikan OST Drama Hotel Del Luna, Taeyeon SNSD Raih All-Kill Realtime Chart!

Nyanyikan OST Drama Hotel Del Luna, Taeyeon SNSD Raih All-Kill Realtime Chart!

POS KUPANG.COM -- Taeyeon SNSD dipercaya kembali untuk menyanyikan OST drama berjudul A Poem Titled You.

Lagu tersebut merupakan lagu untuk OST drama Korea baru TVN berjudul Hotel del Luna yang dibintangi oleh IU dan Yeo Jin Goo.

Dikutip dari Soompi dan Instagram @k_wavesite A Poem Titled You dirilis pada Minggu (21/7/2019) pukul 18.00 waktu KST.

Kemudian pada pukul 9 malam waktu KST, lagu tersebut berhasil melonjak ke puncak tangga lagu realtime seperti: Bugs, Genie, Naver, Sorobada, dan Melon.

A Poem Titled You merupakan lagu ballad yang memasangkan melodi piano lembut dengan vocal emosional dari Taeyeon dan diproduksi oleh minGtion.

Lagu A Poem Titled You, juga merupakan OST drama pertama Taeyeon sejak Scarlet Heart: Goryeo pada tahun 2016 yang juga dibintangi okeh IU.

Sementara itu, Hotel del Luna merupakan drama Korea yang mulai tayang pada Juli 2019

• Link Video Detik-detik Adu Tendangan Penalti Perse Ende vs Persamba di Semifinal ETMC 2019

• Dulu Jadi Presenter RCTI, Kini Artis Cantik Ratna Listy Jadi Ahli Rukyah Didampingi Panglima Langit

• Diceraikan Mantan Raja Malaysia, Anak Baru 2 Bulan, Ratu Kecantikan Rusia Oksana Menangis Pilu

Nyanyikan OST Drama Hotel Del Luna yang Dibintangi IU, Taeyeon Raih All-Kill Realtime Chart ! (Kolase Soompi)

Melansir Soompi, drama Hotel del Luna memiliki genre drama dan fantasi, dibintangi Yeo Jin Goo dan IU.

Yeo Jin Goo berperan sebagai Goo Chang Sung, seorang asisten hotel yang perfeksionis.

Sedangkan IU memerankan Jang Mal Wol, seorang CEO dari Hotel del Luna.

Drama bergenre fantasi ini disutradari oleh Oh Choong Hwan, sutradara yang sama untuk drama While You Were Sleeping, Doctors, dan My Love From The Star.

Skenarionya ditulis oleh Hong Jung Eun dan Hong Mi Ran.

Hotel Del Luna disiarkan di Stasiun TV Korea Selatan tvN setiap Sabtu dan Minggu pukul 21.00 waktu setempat.*

Artikel ini pernah tayang di Grid.ID dengan judul: Nyanyikan OST Drama Hotel Del Luna yang Dibintangi IU, Taeyeon SNSD Raih All-Kill Realtime Chart!