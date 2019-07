Daebak! Mini album Debut EXO-SC 'What a Life' Puncaki Tangga Album iTunes di 46 Negara.

POS-KUPANG.COM - Daebak! Mini album Debut EXO-SC 'What a Life' Puncaki Tangga Album iTunes di 46 Negara

Mini album debut EXO-SC 'What a Life' berada di puncak tangga album iTunes di 46 negara yang berbeda!

Unit baru EXO EXO-SC sedang menggalang dukungan penggemar dari seluruh dunia, segera setelah debut!

• Wow! Baru Saja Dirilis MV “What a Life Chanyeol dan Sehun EXO Langsung Jadi Trending Topik Dunia

• Suho Perlihatkan Tato 9 Member EXO di Punggungnya, Penggemar Terkejut dan Histeris!

• BTS dan EXO Dikabarkan Bakal Tampil di Super Bowl Halftime Bareng Jennifer Lopez dan Rihanna

Tak lama setelah merilis mini album debut mereka 'What a Life' pada 22 Juli, EXO-SC berhasil menduduki puncak tangga lagu album iTunes di total 46 negara yang berbeda!

'What a Life' tidak hanya menduduki puncak tangga lagu iTunes di negara-negara seperti Prancis, Finlandia, Brasil, Argentina, UEA, Chili, Mesir, Yunani, Filipina, dan banyak lagi, album ini juga menduduki puncak tangga lagu penjualan album di situs distribusi utama seperti Musik QQ China, Hanteo Korea, Synnara, Yes24, dan banyak lagi.

EXO-SC jadi trending topik dunia (soompi)

Mini album ke-1 EXO-SC 'What a Life' berisi total 6 lagu baru termasuk tiga judul lagu "What a Life", "Just Us 2", dan "Closer to You", dengan MV lengkap untuk "Closer" to You "jatuh pada 26 Juli. (*)