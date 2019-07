Visual dan Kemampuan Modeling V BTS Dipuji Fotografer Kelas Dunia ARMY Jangan Baper

Setiap fotografer membutuhkan sumber inspirasi, model yang tidak hanya memiliki wajah simetris, tetapi seseorang yang dapat menggunakan pose, ekspresi wajah dan intuisi artistik mereka untuk membantu menciptakan visi fotografer.

V BTS telah menjadi isu hangat di komunitas online karena ia menarik banyak perhatian dengan visualnya serta menjadi favorit dan inspirasi bagi banyak fotografer yang bekerja dengan BTS.

Di Radio Standar FM Idol, fotografer Rie berbagi cerita di balik layar "Season Greeting 2019" dan memilih V sebagai anggota yang paling sedikit memotret di antara mereka yang pernah bekerja dengannya di masa lalu.

Dia menjelaskan, "Karena dia awalnya sangat tampan, saya mendapat foto yang bagus dari sudut manapun. Butuh V sekitar 15 menit untuk memotret konsep luar ruangan".

V BTS (allkpop)

Dia kemudian menambahkan, "Setelah itu, kami menjadi dekat dan sering bertemu satu sama lain. Setiap kali kami bertemu secara pribadi, kami sering mengambil gambar dan bersenang-senang bersama."

V BTS (allkpop)

Samdameshek, seorang fotografer yang berbasis di California yang berspesialisasi dalam fotografi gaya hidup dan fashion, memposting foto-fotonya dengan V pada instagram dengan tulisan ''New York for like a day or two! Me and my boy V".

Keduanya tampak sangat bersenang-senang bersama dan menarik perhatian dengan pose lucu mereka.

Dalam foto lain, V terlihat tampan dan bersinar ketika matahari keluar, tetapi ketika kegelapan terbenam, kecantikannya yang sebenarnya terungkap seolah-olah ada cahaya yang datang dari dalam!

V BTS (allkpop)