Intip YUK Jadwal Pertandingan Liga 1 2019 Hari Ini dan Live Streamingnya, Bali United vs PSS Sleman

Sedang berlangsung pertandingan Barito Putera vs Bali United, Liga 1 2019, Minggu (14/7/2019).

POS KUPANG.COM -- Jadwal pertandingan Liga 1 2019 untuk pekan ke-10 akan berlanjut pada Senin (22/7/2019).

Pada Senin, ada tiga jadwal pertandingan Liga 1 2019, yakni laga antara Badak Lampung FC vs Borneo FC, Barito Putera vs Persela Lamongan, dan Bali United vs PSS Sleman.

Jadwal pertandingan Liga 1 2019 akan disiarkan mulai pukul 15.30 WIB (Badak Lampung FC vs Borneo FC) dan pukul 18.30 WIB (Barito Putera vs Persela Lamongan dan Bali United vs PSS Sleman).

Dikutip TribunWow.com dari laman resmi Borneo FC, Pesut Etam akan bertandang ke markas Badak Lampung di Stadion Sumpah Pemuda Lampung.

Borneo FC yang berada di peringkat 7 klasemen sementara Liga 1 2019 memboyong 20 pemain ke Lampung.

“Total rombongan kita ada 200 orang yang berangkat. Kita juga masih melihat bagaimana kondisi terakhir Jan Lammers. ,” ujar manajer Borneo FC, Dandri.

"Kalau dia sudah dinyatakan siap bermain, maka ia akan masuk dalam rombongan ke Lampung."



Meskipun secara statistik Pesut Etam lebih unggul, tim asuhan Mario Gomes ini tak meremehkan Badak Lampung FC.

Pasalnya tim asuhan I Putu Gede tersebut punya materi pemain yang tak bisa dianggap enteng.

Namun keinginan mendapatkan tiga angka dari Lampung, disebut Dandri menjadi harga mati.