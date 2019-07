Final Ideal ETMC, Flores vs Timor atau Flores vs Sumba ?

POS KUPANG.COM -Turnamen sepakbola Liga 3 PSSI zona NTT bertajuk El Tari Memorial Cup (ETMC) sudah memasuki fase semi final. Meski ada beragam kontraversi yang menyertainya, kompetisi tertinggi sepakbola di Bumi Flobamora ini tetap saja dinantikan oleh pecinta sepakbola Nusa Tenggara Timur.

Salah satu bahasan menarik yang kerap dibicarakan di awal turnamen adalah menerka siapa yang akan menjadi jawara. Meski katanya tuan rumah Malaka akan berupaya dengan segala cara agar bisa menjadi juara di kandang sendiri. Pertandingan bola kadang susah ditebak, walaupun tuan rumah diuntungkan dengan pemain ke dua belas (penonton).

Demikian ulasan Mantan Kapten Suratin Cup NTT, Frans X Watu, dalam ulasannya terkait pelaksanaan Turnamen Sepak Bola El Tari Memorial Cup 2019.

Sejenak kita lupakan atur-mengatur atau faktor pemain ke dua belas, atau apalah itu namanya. Saya coba menganalisa 4 tim yang sudah mencatatkan namanya di partai semi final yang akan dilangsungkan senin (22/7) di lapangan Betun, Malaka.

Empat tim yang berhasil melaju ke empat besar, yaitu Persemal Malaka, Perse Ende, Persada Sumba Barat Daya dan Persamba Manggarai Barat.

Dari empat tim semi final ini, ulasn Frans Watu yang juga mantan Kapten Tim PSK Kupang ETMC tahun 1986, mengurai, tiga tim (Kabupaten) sudah pernah merasakan juara ETMC, Perse Ende tahun 1999 dan 2017, Persamba Manggarai Barat tahun 2013, Persedaya Sumba Barat Daya tahun 2011. Persemal Malaka baru tiga kali mengikuti ETMC dan prestasi tertinggi mereka mencapai babak semi final di Maumere.

Melihat performance ke empat tim ini kata mantan pemain Liga Mahasiswa tersebut, Persemal lebih diuntungkan karena faktor tuan rumah. Sebagai tuan rumah tentunya Malaka akan memanfaatkan semua potensi untuk menggondol thropy ETMC. Selain Malaka salah satu tim dari Flores sangat berpeluang karena terjadi derby sesama Flores. Persada akan menjadi kuda hitam, yang bisa menyingkirkan tuan rumah di semi final.

dari sisi permainan katan mantan pemain ASMI Jakarta dan Liga Galatama, ke empat kesebelasan memiliki kemampuan merata, tidak ada pola permainan baik dalam menyerang maupun bertahan. Semua tim bermain dengan pola klasik dengan mengandalkan power (otot) pada hal dalam sepakbola moderen dituntut kemampuan skill dan team work.

Yang pasti lanjut eks pemain Perkesa Mataram, Lampung Putra dan Arema Malang ini.partai final akan mempertemukan antara Flores vs Sumba atau Flores vs Timor (Persada vs Persamba atau Persemal vs Persamba). Mana yang ideal ?

Saya menempatkan Persemal di kemungkinan ke dua, pengamatan saya, tim ini sudah mencapai peak performance pada laga melawan Persap Alor di babak 8 besar. Kuncinya pada kejelian coach Persemal dalam memotivasi dan merotasi pemain.