Lion Air Pertama Airbus 330-900NEO Asia Pasifik Tawarkan Millennials Travelers Tren Baru

Lion Air Pertama “Airbus 330-900NEO” Asia Pasifik Menawarkan Millennials Travelers Tren Baru

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan

POS-KUPANG.COM | KUPANG- Lion Air member of Lion Air Group mengumumkan secara resmi menerima satu armada pertama berbadan lebar (wide body) Airbus 330-900NEO.

Pesawat generasi terbaru yang memiliki registrasi PK-LEI langsung diterbangkan dari Bandar Udara Internasional Toulouse Blagnac (TLS) pukul 19.40 waktu setempat (GMT+ 02) dan mendarat mulus di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada 15.40 waktu setempat (GMT+ 07).

Airbus 330-900NEO Lion Air PK-LEI mengudara non-stop berkisar 15 jam dengan komando pilot senior Capt. Taufik Hidayat didampingi Capt. Marvinus Kemuel Hanfree dan First Officer (FO) Faris Purnama.

Demikian rilis yang diterima POS-KUPANG.COM dari Corporate Communications Strategic of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro pada Minggu (21/7/2019)

Danang menjelaskan, Lion Air menyambut baik pendaratan perdana PK-LEI di Indonesia dan momentum kali ini Lion Air bangga memperkenalkan sebagai maskapai pertama di Asia Pasifik mengoperasikan Airbus 330-900NEO.

Penyambutan dilakukan oleh President Director of Lion Air Group, Edward Sirait; Managing Director of Lion Air Group, Daniel Putut Kuncoro Adi; Operations Director Integrated Control Center of Lion Air Group, Capt. Muhammad Hariri; Operations Director of Lion Air, Capt. I Putu Wijaya; Technical Director of Lion Air, Ahmad Romli bersama jajaran manajemen serta perwakilan masing-masing departemen di lingkungan Lion Air.

• Wow! Hwasa MAMAMOO Raih Peringkat Pertama Reputasi Merek Anggota Girl Group Bulan Juli 2019

Tahun ini, jelas Danang, Lion Air akan menerima dua pesawat. Pesawat pertama sekaligus melengkapi kekuatan tiga wide body Lion Air Airbus 330-300 sekarang. Lion Air pada 2018 telah memesan sepuluh (10) unit Airbus 330-900NEO dan mempunyai opsi memperoleh empat pesawat sejenis. Kesepuluh unit direncanakan pengiriman bertahap ke Lion Air Group pada 2019 dan 2020. Seluruh pesawat yang dipesan oleh Lion Air adalah jenis armada berkapasitas lebih besar.

Lion Air mengucapkan terima kasih kepada Airbus, regulator, pengelola bandar udara, pengatur lalu lintas udara dan pihak terlibat yang sudah mendukung penuh dalam pengiriman perdana Lion Air Airbus 330-900NEO. Lion Air juga menyampaikan apresiasi tinggi untuk awak kokpit yang membawa pesawat dari Eropa hingga tanah air beserta semua karyawan yang berkontribusi memperlancar kedatangan PK-LEI.

• Lion Air dan Citilink Turunkan Harga Tiket 30 Persen, Bagaimana dengan Kupang?