Drama Korea,Sukses di Oh My Venus,Kini YooIn Young Bertransformasi Jadi Charlie's Angels Versi Korea

Yoo In Young.

Drama Korea, Sukses di Oh My Venus, Kini Yoo In Young Bertransformasi Jadi Charlie's Angels Versi Korea

POS KUPANG.COM -- Yoo In Young sepertinya akan kembali bermain drama baru di tahun ini.

Seperti diketahui sebelumnya, Yoo In Young terakhir bermain dalam drama Hold Me Tight pada 2018 lalu.

Dilansir Grid.ID dari Soompi, aktris 35 tahun itu telah dikonfirmasi akan membintangi drama baru SBS.

Yoo In Young akan membintangi drama berjudul Good Casting dan mengambil peran sebagai Im Ye Eun.

Menurut pihak agensi sang aktris, Yoo In Young bersama dengan Choi Kang Hee, dan Kim Ji Young akan membentuk karakter mirip Charlie's Angels versi Korea.

Drama Good Casting akan mengisahkan tentang agen kulit hitam yang pernah berbakat.

Mereka merupakan orang-orang yang bekerja sebagai spionase dan harus mejaga identitas untuk NIS (National Intelligence Service).

Ketiganya terjebak dalam pekerjaan mereka saat itu.

Pada akhirnya mereka harus menyamar di sebuah perusahaan untuk membongkar korupsi.