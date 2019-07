Begini Jawaban Cinta Laura Saat Dibandingkan dengan Agnez Monica

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Artis peran Cinta Laura Kiehl baru saja merilis singel terbarunya berjudul "Vida" dalam video klipnya, Cinta juga menari bersama para dancer pengiring.

Lantunan nada up beat membuat beberapa orang mengira bahwa lagu baru Cinta bergenre RnB.

Ia pun dibandingkan dengan Agnez Monica yang kini tengah berkarier di Amerika.

Terkait hal itu, Cinta pun angkat bicara. "Kalau menurut aku genre ini enggak mirip dengan artis-artis lain ya. It's different. Karena ini bukan RnB, ini reggaeton," kata Cinta dalam peluncuran single "Vida" di CGI FX Sudirman, belum lama ini.

"Kalau menurut aku belum ada yang ngerjain reggaeton kalau dari Indonesia," imbuhnya.

Meski begitu, Cinta mengaku tak masalah bila dirinya terus di komparasikan dengan Agnez Mo dan penyanyi lain.

"So, kalo ada orang yang compare aku sama artis-artis lain, buat aku sih normal ya. Apalagi zaman sekarang netizen ya suka banget untuk banding-bandingin orang. So it's up to you guys, aku enggak ikut-ikutan," ungkap Cinta.

Cinta Laura ()

Agnes Monica (TribunStyle/kolase)

"Vida" adalah lagu ciptaan Pontus Gamalk dan Maia Wright dari The Kennel.

Untuk lagu ini Cinta melakukan perekaman di Swedia dan melewati proses editing Amerika.

Selain menyanyi, Cinta juga menari dalam video klip dan di setiap penampilannya. *

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Jawaban Cinta Laura Saat Dibandingkan dengan Agnez Monica