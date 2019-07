Nunung Ditangkap Polisi, Simak Perjalanan Kariernya: dari Srimulat Hingga Ini Talkshow

POS-KUPANG.COM - Nunung OVJ atau Nunung Srimulat yang belakangan hampir setiap malam tampil di acara Ini Talkshow NetTV ditangkap aparat kepolisian, Jumat (19/7/2019), atas dugaan mengonsumsi narkoba bersama sang suami.

Siapakah Nunung dan sepak terjangnya, simak biodatanya sebagaimana tercantum dalam laman dalam Wikipedia berikut ini.

Nama lengkap Nunung adalah Tri Retno Prayudati, lahir di Solo, 5 April 1963.

Nunung merupakan anak ketiga dari tujuh bersaudara dari pasangan Pranowo dan Juarti.

Nama Nunung mulai dikenal setelah bergabung dengan grup lawak Srimulat.

Sejak saat itulah Nunung mulai melebarkan karirnya ke dunia akting dengan berperan sebagai adik Karyo, yang diperankan oleh Basuki.

Kemudian memasuki tahun 2000-an, Nunung mulai tampil di berbagai acara televisi.

Di antaranya Opera Van Java, Sahurnya Ramadan, Srimulat Night LiveThe Blusukan, Pesbukers, Comedy Night Live, Ini Talkshow, Ini Sahur, Keluarga Masa Kini, Nyonya Nunung, Alkisah, New Comedy Night Live.

Selain itu, Nunung juga mulai berakting dalam beberapa judul film, seperti Wakil Rakyat (2009), Sule, Ay Need You (2012), Finding Srimulat (2013), Zaatnya Srimulat (2015), The Secret: Suster Ngesot Urban Legend (2018).

Kerja kerasnya di dunia hiburan sempat membuahkan hasil yang memuaskan.