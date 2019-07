Hati-hati Jangan Konsumsi 5 Makanan Ini Jika Tak Ingin Terkena Kanker Payudara.

POS-KUPANG.COM - Hati-hati Jangan Konsumsi 5 Makanan Ini Jika Tak Ingin Terkena Kanker Payudara

Kanker payudara merupakan salah satu penyakit yang kerap menyerang perempuan dan bisa menyebabkan kematian.

Berdasarkan data WHO, kanker payudara adalah jenis kanker yang paling sering terjadi di kalangan perempuan, berdampak pada 2,1 juta perempuan tiap tahunnya.

Pada tahun 2018 lalu aja diperkirakan terdapat 627.000 perempuan yang meninggal dunia akibat menderita kanker payudara.

Untuk menghindari kanker payudara, kita bisa kok melakukan langkah preventif salah satunya dengan menghindari beberapa jenis makanan dan minuman yang memang dapat memicu kanker payudara.

Yuk intip beberapa daftar makanan yang bisa meningkatkan risiko kanker payudara dikutip dari Eat This, Not That! dan Prevent Breast Cancer! Cewek wajib banget tahu!

Makanan kaleng

Lapisan kaleng bisphenol-A, (BPA) memang sering dikaitkan dengan kanker payudara, nih.

Karena BPA adalah estrogen sintetik, yang berarti meniru hormon kita. Hal ini bisa mengganggu sistem hormon dalam tubuh.