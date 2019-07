Ini Dua Grand Strategi Bank NTT Jadi Rumah Perbendaharaan

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Ditengah tantangan dan persaingan bisnis industri jasa keuangan khususnya industri perbankan yang semakin kompleks, Bank NTT terus bertransformasi tidak hanya mewujudkan visinya menjadi Bank yang sehat, kuat dan terpercaya namun Bank NTT harus menjadi rumah perbendaharan dan kesejahteraan rakyat NTT.

"Bank NTT membuka ruang dan akses yang lebih luas kepada masyarakat NTT untuk memanfaatkan Bank NTT guna percapatan pemulihan dalam pembangunan ekonomi NTT menuju NTT Bangkit, NTT Sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Direktur Utama Bank NTT, Izhak Eduard saat memberikan sambutan pada upacara bendera dalam rangka HUT ke 57 Bank NTT, Rabu (17/7/2019) di kantor pusat Bank NTT.

Ia menambahkan, Bank NTT menerapkan dua grand target strategis yakni, pertama, berperan aktif dalam penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di NT dengan pembiayaan usaha produktif. Kedua, mendorong terciptanya percepatan pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan infrastruktur pelayanan publik dan industrialisasi komoditi unggulan di NTT.

Mengenai kinerja Bank NTT, kata Izhak, selama tahun buku 2018 mencatat laba bersih setelah pajak sebesar Rp 250,82 miliar.

"Pencapaian ini menjadi landasan bagi kita untuk melangkah lebih baik di tahun buku 2019," harapnya.

Izhak mengatakan, agar kondisi kinerja Bank NTT lebih baik ke depan maka semua harus introspeksi diri dan refleksi diri untuk selalu bekerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, disiplin, mengembangkan pola pikir out of the box, inovatif, multi talent dan multi tasking guna meningkatkan daya saing serta selalu bersandar pada kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Izhak mengajak seluruh jajaran Bank NTT untuk bertindak, bersikap dan berperilaku dalam budaya kerja Flobamora yakni fleksibel, loyal, objektif, bersaing, mematuhi ketentuan, orientasi bisnis, religius, dan amanah.

Pada HUT ke 57 ini, Bank NTT mengambil tema Transformasi Bank NTT menuju NTT Bangkit, NTT Sejahtera sehingga selaras dengan visi dan misa Pemerintah dalam hal ini Gubernur NTT dan Wakil Gubernur NTT.

Deviden ke PAD Rp 1,69 Triliun

Terkait dengan kontribusi Bank NTT sebagai BUMD milik Pemerintah Daerah Provinsi NTT, Izhak mengungkapkan, Bank NTT dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan di NTT dengan memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 219 miliar.

"Sedangkan total deviden yang dibayar Bank NTT ke PAD sejak berbadan hukum sebagai PT dari tahun 1998 sampai dengan akhir tahun 2019 sebesar RP 1,69 triliun," kata Izhak.

Dalam upacara bendera ini, semua karyawan, pejabat Bank NTT menggunakan pakaian adat NTT. Pada peringatan HUT ini juga, direksi dan komisaris melayani nasabah secara langsung dengan bertindak sebagai teller dan costumer service .

Jaringan Kantor Bank NTT posisi Juni 2019

- Kantor Pusat 1

- Kantor Cabang Utama 1

- Kantor Cabang Khusus 1

- Kantor Cabang 22

- Kantor Cabang Pembantu 42

- USPD 53

- Kantor Kas 64

- Payment Point 19

- Mobil Kas 13



Total Jaringan Kantor 216

Total Jaringan ATM 184 (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Hermina Pello