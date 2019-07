Daebak, Gaun yang Dikenakan Jennie BLACKPINK Ludes Terjual Usai Diposting di Akun Instagramnya

POS-KUPANG.COM - Jennie BLACKPINK kembali membuat heboh.

Pada 19 Juli, Jennie BLACKPINK memposting sebuah foto di Instagramnya.

Kala itu Jennie BLACKPINK mengenakan "gaun disko" berwarna hitam.

Jennie BLACKPINK berpose di sebuah balkon.

Dalam postingan pertama, Jennie BLACKPINK menuliskan "Take me out to dinner?".

Sementara di foto kedua, Jennie BLACKPINK menuliskan "Say yes".

Dan kabar gembira dan mengejutkannya adalah, dalam satu jam sejak diposting, "gaun disko" dari merk pakaian '1017 ALY X 9SM' pun terjual habis!