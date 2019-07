Akhiri Tur Dunia di Bangkok, Ekspresi Rose BLACKPINK Saat Sampaikan Salam Perpisahan Curi Perhatian

POS-KUPANG.COM - Girl grup asal Korea Selatan Blackpink akhirnya menyelesaikan tur dunia mereka 'BLACKPINK in Your Area with KIA'.

Sejak tahun lalu, gadis-gadis Blackpink telah berkeliling di berbagai negara untuk menghibur dan bertemu dengan BLINK.

Dan para gadis mengakhiri tur dunia mereka di Bangkok.

Momen perpisahan mereka dengan BLINK di Bangkok terlihat sangat emosional.

Apalagi saat para member mulai menyampaikan perasaan dan pikiran mereka untuk mengakhiri tur dunia mereka.

Para member Blackpink saling memberi penghiburan, saling memeluk satu sama lain.

Namun dari semua ekspresi emosional para gadis, satu member yang mencuri perhatian.

Dia adalah Rose. Rasanya Rose tahu apa yang akan terjadi.

Pada saat itu Rose benar-benar menangis. Namun setelah itu ia sadar dan berkata, "Sekarang aku akan memiliki meme yang jelek".

Kontan komentar Rose ini berhasil mencairkan suasana dan meringankan suasana di venue dan membuat semua BLINK bergetar.

Tonton momen tersebut di 0:59 di video di bawah ini.

(POS-KUPANG.COM/eflin rote)