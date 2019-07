Begini Hasil Editan Foto Kylie Jenner di Instagram hingga Dihujat Netizen

POS KUPANG.COM -) - Kylie Jenner (21) dihujat warganet (netizen) saat mengunggah foto Instagram yang sudah diedit saat berlibur di Turks dan Caicos, menurut Pagesix dikutip Rabu.

Pada Hari Minggu, Jenner mengunggah dua foto dirinya bersama sahabatnya Anastasia “Stassie” Karanikolaou (22) mengenakan gaun musim panas warna biru muda. Beberapa dari pengikut bintang serial "Keeping Up with the Kardashians" itu menuduh dia mengedit foto tersebut.

"Lain kali kalau mau me-photoshop foto-fotomu pastikan kau tidak duduk di depan bantal garis-garis ya," kata salah seorang pengguna Instagram merujuk pada foto Jenner dan Karanikolaou yang tengah duduk di sofa ruangan terbuka yang pola garis di motif bantal jadi bergelombang.

Fans bermata jeli lain melihat adanya foto hasil editan pada unggahan di mana Jenner dan Karanikolaou sedang berpose seolah-olah berjalan di jalur beton, katanya jalan beton jadi bengkok karena editan.

"Photosop Kylie yang gagal," kata seorang follower di kolom komen. "Rupanya mereka enggak sadar kalau betonnya berbelok di belakang mereka."

Ini bukan pertama kalinya keluarga Kardashian-Jenner memicu hujatan karena mengedit foto mereka. Bulan Maret lalu, fans menghujat Kourtney Kardashian yang dituduh mengedit foto di bak mandi. (antara)

