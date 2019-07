Rambut Baru B.I saat iKON Wawancara dengan Stasiun TV di Inggris Bikin Pangling, Ih Makin Cakep deh!

POS-KUPANG.COM - Penggemar iKON, iKONIC, dibuat bahagia dengan munculnya Kim Hanbin atau B.I pada video wawancara iKON dengan stasiun televisi di Inggris milik BBC, CBBC.

Video wawancara tersebut dipublikasikan pada Jumat (12/7/2019).

Tampak formasi lawas iKON dengan tujuh member, di antaranya B.I, Bobby, Kim Jinhwan, June, Song Yunghyeong, Kim Donghyuk dan Jung Chanwoo.

Dipastikan video tersebut direkam sebelum B.I memutuskan untuk keluar dari iKON.

Terlihat B.I dengan rambut blondenya.

Diketahui, terakhir kali B.I tampil dengan rambut blondenya adalah saat ia menjadi partner comeback Lee Hi untuk singel 'No One'.

B.I tampak duduk manis di antara maknae line, June danKim Donghyuk.

Meski begitu, tak banyak close up yang ditampilkan oleh CBBC.

Wajah B.I hanya terlihat ketika pihak stasiun televisi menayangkan secara utuh formasi iKON.

Pada wawancara tersebut, iKON ditanya soal kesulitan untuk menjadi seorang idol K-pop.