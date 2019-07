Daebak! BTS Pertahankan Posisi di Chart Billboard Selama 13 Minggu Berturut-turut.

POS-KUPANG.COM - Daebak! BTS Pertahankan Posisi di Chart Billboard Selama 13 Minggu Berturut-turut

Grup BTS mempertahankan hasil yang baik di tangga album utama Billboard.

Menurut grafik terbaru yang diumumkan oleh Billboard (AS) pada 16 Juli (waktu AS), album "MAP OF THE SOUL: PERSONA" oleh BTS diadakan No.70 di Billboard 200.

Dengan demikian, setelah memasuki tangga lagu Billboard untuk pertama kalinya di No.1 di bulan April, album ini terus menunjukkan potensinya ketika berada di tangga lagu dalam 13 minggu berturut-turut.

Selain itu, "MAP OF THE SOUL: PERSONA " juga mencapai prestasi seperti No. 1 di chart Album Independen, No.1 di chart Album Dunia, No.6 di chart Penjualan Album Top, No.90 di chart Billboard Album Kanada, dll.

BTS muncul di grafik 50 Sosial selama 135 minggu dan menetapkan rekor tinggal terlama di No.1 selama 105 minggu berturut-turut.

Plus, mereka menduduki posisi ke-5 di chart Artist 100.

Album grup "LOVE YourSELF 結‘ Answer "yang jatuh pada Agustus 2018 berada di No. 103 di Billboard 200, membuat pergantian meja yang sukses ketika naik 9 peringkat dibandingkan minggu lalu.

Di sisi lain, baru-baru ini, dalam laporan paruh pertama tahun 2019 yang diterbitkan oleh American Nielsen Music, album "MAP OF THE SOUL: PERSONA" dari BTS mencapai No.1 di 10 Album Fisik Top, membuktikan ini adalah yang terbaik- menjual album fisik di Amerika. (*)