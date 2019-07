BERITA POPULER: Foto Paspor Member BTS, Tanda Kiamat Versi Yahudi dan Ayu Ting Ting Pakai Bikini

POS-KUPANG.COM - Baca kembali yuk tiga Berita Populer di POS-KUPANG.COM edisi Selasa 16 Juli 2019.

Tiga Berita Populer tersebut diantaranya Foto Paspor BTS Tersebar di Media Sosial Suga Bak Karakter Anime ARMY Salfok Sama Rambut Jungkook, Tanda Kiamat Versi Yahudi, Lahirnya Anak Sapi Merah hingga Ular Keluar dari Tembok Barat Israel dan Ayu Ting Ting Pakai Bikini, Mulus Banget, Ayu: 'Masa Renang Pakai Jubah!'

Berikut uraian tiga Berita Populer tersebut satu per satu. Cek this out!

1. Foto Paspor BTS Tersebar di Media Sosial Suga Bak Karakter Anime ARMY Salfok Sama Rambut Jungkook

Foto Paspor BTS Tersebar di Media Sosial Suga Bak Karakter Anime ARMY Salfok Sama Rambut Jungkook

Baru-baru ini ARMY mendapatkan foto paspor member BTS.

Dan hal itu merupakan salah satu pencapaian besar ARMY.

• 10 Momen Ini Buktikan RM BTS Adalah Guru Bahasa Inggris Terbaik ARMY Mau Jadi Muridnya?

• VIDEO: Member BTS Punya Kriteria Cewek Ideal dan Idaman Seperti Ini, Kamu Termasuk?

• ARMY Jangan Baper, Fakta Jungkook BTS, Dia Merasa Kesepian, Sendiri dan Mudah Menangis?

Jimin BTS (koreaboo)

Entah bagaimana mereka mendapatkan foto paspor tersebut.

Dilansir dari Koreaboo, ARMY menemukan foto-foto yang sangat lucu sehingga mereka harus terus teratawa sampai air mata mereka berderai.

• Balas Komentar Penggemar, V BTS Malah Ungkap Penyakit yang Ia Derita Saat Ini ARMY Panik

• V BTS Unggah Video Saat Member BTS Lakukan Hal Manis Ini untuk Penggemar di Twitter ARMY Heboh

• Aduh! Interaksi Lucu Nan Menggemaskan Jimin dan RM BTS di Panggung Ini Bikin ARMY Baper

Foto Paspor BTS (koreaboo)

ARMY melihat Jungkook memakai potongan rambut khas Justin Bieber.