5 Chord Gitar dan Lirik Lagu Surat Cinta untuk Starla, Akad, Zona Nyaman, Dia, Menunggu Kamu

5 Chord Gitar! Surat Cinta untuk Starla, Akad, Zona Nyaman, Dia, Menunggu Kamu

POS-KUPANG.COM - 5 chord gitar lagu Indonesia hits&mudah untuk pemula mulai dari Surat Cinta untuk Starla, Dia, Menunggu Kamu, Akad, dan Zona Nyaman.

Kamu kini bisa meng-cover lagu hits Indonesia dengan mudah, lho.

Meskipun baru belajar gitar, tak perlu takut keteteran karena 5 lagu berikut menggunakan chord dasar saja.

Berikut 5 lagu hits Indonesia yang mudah untuk pemula :

1. Virgoun – Surat Cinta untuk Starla

(Intro)

F G C Am F G C

C F

Kutuliskan kenangan tentang

G C

Caraku menemukan dirimu