Sirami Jin BTS dengan Sebotol Air Saat Konser di Shizuoka Jepang Jimin BTS Malah Kena Batunya.

POS-KUPANG.COM - Sirami Jin BTS dengan Sebotol Air Saat Konser di Shizuoka Jepang Jimin BTS Malah Kena Batunya

Besties BTS, Jin dan Jimin saling mencintai hampir sebanyak mereka saling mengkhianati.

• Lakukan Ini Saat Konser V dan Jungkook BTS Bikin ARMY Histeris Pengen Naik Panggung

• Gege Elisa Unggah Foto Bareng V `BTS, Reaksi Gemes Netizen: Dispatch Tolong Ciduk

• Foto Paspor BTS Tersebar di Media Sosial Suga Bak Karakter Anime ARMY Salfok Sama Rambut Jungkook

Jimin dan Jin BTS (koreaboo)

Mereka selalu menemukan cara untuk bersenang-senang bersama, baik itu pertandingan dansa ...

Your browser does not support video.

... latihan ...

Your browser does not support video.

... atau siaran dengan penggemar. Beberapa momen terbaik mereka terjadi di atas panggung.

• Di Kota Kupang: Waroenk-Grab Bagi-Bagi Tiket Gratis Filmnya BTS, Bring The Soul: The Movie

• Aduh! Interaksi Lucu Nan Menggemaskan Jimin dan RM BTS di Panggung Ini Bikin ARMY Baper

• VIDEO: Member BTS Punya Kriteria Cewek Ideal dan Idaman Seperti Ini, Kamu Termasuk?

Your browser does not support video.

Di sebuah konser, segala macam kerusakan dapat (dan memang) terjadi.

Jin dan Jimin membuktikannya lagi di BTS's Love Yourself: Speak Yourself show in Shizuoka.

Your browser does not support video.

Mereka telah identik dengan "pertarungan air", jadi sekarang para anggota siap untuk basah kuyup.

Ketika Jimin menyelinap ke arah Jin dan membasahinya dari kepala ke kaki ...

Your browser does not support video.

... Jin melakukan serangan balik dengan botol air tersembunyi!

• 7 Momen Beda Kostum Ini Tunjukan Jin BTS Paling Tak Kompak dengan Member BTS Lainnya

• Ini Pendapat Warga Korea Selatan Berusia 60-an Terhadap Kesuksesan BTS ARMY Siap Tisu

Your browser does not support video.

Dia tidak tahu bahwa V adalah dalang yang sebenarnya. V adalah orang yang meyakinkan Jimin untuk mengejarnya!

Your browser does not support video.

(*)