Setelah Masuk Islam, Roger Danuarta dan Cut Meyriska Siap Nikah! Foto Preweddingnya Bocor

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Teka-teki hubungan pasangan selebritis Roger Danuarta dan Cut Meyriska terus menuai tanda tanya publik.

Roger Danuarta Dikabarkan sudah memeluk islam, sehingga tidak ada lagi penghalang bagi keduanya untuk menuju jenjang pernikahan.

Baru-baru ini berhembus kabar jika keduanya akan segera melepas masa lajang dalamwaktu dekat.

Kabar tersebut berawal dari unggahan Cut dalam akun instagram pribadinya.

Kala itu, wanita berhijab tersebut membagikan potret mesra bersama dengan Roger.

Menariknya dalam kolom caption, Cut menuliskan kalimat yang cukup menarik.

"A Thousand. Five Hundred. Fifty. One. Amazing days. days. And still counting! (Seribu. Lima ratus. Lima puluh. Satu. Hari-hari yang luar biasa dan akan terus berjalan!)" tulisnya.

Banyak netizen yang menduga jika aktris 26 tahun tersebut tengah menghitung hari kebersamaan keduanya.

Jika dihitung dalam kisaran tahun, 1551 hari berkisar 4 tahun.