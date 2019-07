Kadis Paskalis Ajak Masyarakat Gunakan Pupuk Organik

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Gordi Donofan

POS-KUPANG.COM | BAJAWA- Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ngada, Paskalis W. Bai, mengajak masyarakat Ngada untuk menggunakan pupuk organik.

Sebab penggunaan pupuk organik sangat ramah lingkungan.

"Kemarin kami sudah pulang dari Desa Sadha Kecamatan Golewa sudah disertifikasi oleh Dinas Pertanian Provinsi NTT terkait produksi pupuk organik di Desa Sadha. Mereka sudah gunakan pupuk organik," ungkap Paskalis, saat acara Desiminasi Teknologi Pompa Barsha dengan Pola Easi Pay Mendukung Eco-Friendly Agruculture di Desa Mengeruda Kecamatan Soa Kabupaten Ngada, Selasa (16/7/2019).

Desiminasi Teknologi Pompa Barsha dengan Pola Easi Pay Mendukung Eco-Friendly Agruculture di Kabupaten Ngada merupakan kerjasama Pemda Ngada dengan Suluh Lingkungan Consultan-Aqysta dan KSM Brfarm.

Ia mengatakan masyarakat harus beralih dari pupuk anorganik ke pupuk organik. Ini dalam rangka mendukung program pemerintah Ngada, go clean dan go green.

"Kita gunakan pupuk non peptisida

Harus mulai sedikit-sedikit untuk tidak gunakan pupuk anorganik. Kalau di Desa Sadha Anorganik no (tidak) organik yes (ya). Mari sudah jangan lagi pakai anorganik," ungkap Paskalis.

Apresiasi untuk KSM Brfarm

Ia juga memberikan apresiasi kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Brfarm yang dipimpin oleh Henry Roga di Desa Mengeruda Kecamatan Soa.