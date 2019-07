SIMAK YUK Lirik Lagu dan Kunci Gitar Lagu 'HUN' - Istri Herman Seventeen Ully Moch Ft Ifan Seventeen

POS KUPANG.COM -- Berikut video, lirik, serta kunci gitar lagu HUN - Ully Moch dan Ifan Seventeen:

Intro: C Am Dm G (2X)

C Am F C Am F

Hun…aku merindukanmu

G Dm

Aku sendiri disini

G C Am Dm G

Terus memikirkanmu…

C Am F C Am F

Hun…apa kau rindu padaku..

G Dm

Seperti ku merindukanmu

G C

Selalu merindukanmu

Reff:

F G

Tak ingin jauh darimu…

Em Am

Selalu bersamamu sayangku

Dm G

Hati ini bagaikan…

C

Malam tanpa bintang

F G

Bila kau jauh dariku…

Em Am

Hampa hati ini tak menentu

Dm G

Oh sayangku…aku rindu

Interlude: C Am Dm G (2X)

C Am F C Am F

Hun…apa kau rindu padaku…

G Dm

Seperti ku merindukanmu

G C

Selalu merindukanmu

Back To Reff

F G

Dudududududu

C Am Dm G C

Dudududududu ooh oh ohh

Reff Overtone:

F G

Tak ingin jauh darimu…

Em Am

Selalu bersamamu sayangku

Dm G

Hati ini bagaikan…

C

Malam tanpa bintang

F G

Bila kau jauh dariku…

Em Am

Hampa hati ini tak menentu

Dm G C

Oh sayangku…aku rindu oh ohh

F G

Tak ingin jauh darimu…

Em Am

Selalu bersamamu sayangku

Dm G

Hati ini bagaikan…

C

Malam tanpa bintang

F G

Bila kau jauh dariku…

Em Am

Hampa hati ini tak menentu

Dm G

Oh sayangku…

C Am Dm

Aku rindu

C Am Dm

Aku rindu ( aku rindu )

G C Am Dm

Aku rindu

