Pater Sebastianus Jadi Imam Pertama Stasi YMY Liliba, Ini Pesan Keluarga

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Pater Sebastianus Soi Mulu, OSM menjadi imam pertama di Stasi Yesus Maria Yoseph (YMY) Liliba, Paroki St. Yoseph Pekerja Penfui, Keuskupan Agung Kupang.

Ia menjadi imam pertama usai penthabisan Imamat di Paroki Our Lady of Sorrows Basilica Chicago, United State of America pada 13 Juni 2019.

Pater Sebastianus yang merupakan putera pasangan Mulu Doi Marcelinus Anselmus dan Yuliana Nelci Eklenis, ini juga berkesempatan memimpin misa sulung di KUB St. Dominikus, Wilayah 6, Stasi YMY Liliba, Paroki St. Yoseph Pekerja Penfui, Jumat (5/7/2019) sore.

Misa sulung atau misa perdana itu dimulai pukul 16.00 Wita. Pater Sebastianus juga didampingi Pater John Fontana, OSM selaku Pater Provincial America dan Pater Michael Guimone, OSM. Mereka berdua dari Ordo Hamba Hamba Maria -Amerika.

Pater Sebastianus juga didampingi Romo Jonas Kamlasi dan para imam konselebran.

Dalam perayaan misa tersebut, Pater Sebastianus juga memberikan berkat kepada orangtua dan kedua saudarinya yakni Maria Yustina Mulu dan Magdalena Rita dcasaria Mulu.

Pemberkatan juga dilakukan kepada keluarga besar, panitia perayaan misa sulung dan para guru sewaktu sekolah serta kakek dan neneknya.

Perayaan misa berjalan khusuk dan hikmat. Ratusan umat dari Stasi YMY Liliba dan tamu undangan memenuhi tenda yang disediakan panitia.

Ketua Panitia Misa Sulung, Gabriel Laba dalam sambutan panitia sekaligus mewakili keluarga besar Pater Sebastianus,

meminta orangtua Pater Sebastianus untuk maju ke depan altar saat mengisahkan perjalanan studi dan pilihan Pater Sebastianus menjadi imam.