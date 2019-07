Inilah Sosok Steven Lustica, Gelandang Asal Australia yang Diincar Persib Bandung

POS-KUPANG.COM - Nama Steven Lustica ramai dikabarkan menjadi pemain incaran Persib Bandung untuk putaran kedua Liga 1 2019.

Setelah ramai kabar tersebut, dalam beberapa unggahan dari akun Instagram pribadinya @stevenlustica, pendukung dari Persib Bandung, Bobotoh banyak memberikan komentarnya.

Seperti pada unggahan terakhirnya yang diupload pada Sabtu (13/7/2019), Steven Lustica mengunggah sebuah foto dirinya ketika sedang latihan di sebuah lapangan.

Dalam unggahan tersebut, Lustica menuliskan caption 'Pre Season'.

Pada unggahan tersebut mendapatkan 339 like dan 45 komentar.

Dari 45 komentar tersebut bisa dikatan semua berasal dari Bobotoh.

Dan menariknya, dari beberapa komentar dariBobotohmendapatkan like dari Steven Lustica.

Kebanyakan para Bobotoh mengajaknya untuk bergabung dengan Persib Bandung.

Seperti akun dari @gamingcaraka mengatakan "@persib_official come to persib move bandung."

Selain itu ada @sabian.sa_11 menuliskan "Come on to @persib_official.