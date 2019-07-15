Berita Populer
BERITA POPULER: Sosok Menlu Retno Marsudi Pembunuhan Sadis Berawal Cinta Facebook & Ramalan Zodiak
BERITA POPULER: Sosok Menlu Retno Marsudi Pembunuhan Sadis Berawal Cinta Facebook & Ramalan Zodiak.
BERITA POPULER: Sosok Menlu Retno Marsudi Pembunuhan Sadis Berawal Cinta Facebook & Ramalan Zodiak.
POS-KUPANG.COM - BERITA POPULER: Sosok Menlu Retno Marsudi Pembunuhan Sadis Berawal Cinta Facebook & Ramalan Zodiak
Berita populer Minggu 14 Juli 2019.
Berita populer Minggu 14 Juli 2019 meliputi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Ada jug kasus pembunuhan yang diawali kisah percintaan di Facebook.
Dan yang terakhir ada Ramalan Zodiak hari ini senin 15 Juli 2019.
Berikut ulasan lengkapnya:
1. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi jadi sosok sentral di Pacific Exposition 2019, selain Dubes Indonesia untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya.
Bagaimana tidak, sejak Pacific Exposition 2019 dibuka Jumat (12/7/2019), agenda yang harus dihadiri Retno Marsudi benar-benar padat.
Berita Populer
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi
rencana pembunuhan
Ramalan Zodiak Hari ini
POS-KUPANG.COM
-
BERITA POPULER: Anak Pengacara Pindah Agama, Amin Rais Nyiyir & Penampilan Istri Baru Ahok
-
BERITA POPULER: Fakta V BTS, Galih Ginanjar Ikan Asin & Ustadz Yusuf Mansur Kagum Pada Pemuda NTB
-
BERITA POPULER: Polwan Jadi PSK Pendiri Warkop Meninggal Dunia & Mantan Suami Ayu Ting Ting Jadi DJ
-
BERITA POPULER: Jimin BTS Sakit, Ramalan Zodiak Hari Ini Selasa 9 Juli 2019 dan Menpan-RB Berduka
-
BERITA POPULER: Ayu Ting Ting Hengkang dari Pesbukers, Sholat Tahajud & Audrey Anak Super Jenius