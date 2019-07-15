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BERITA POPULER: Sosok Menlu Retno Marsudi Pembunuhan Sadis Berawal Cinta Facebook & Ramalan Zodiak

BERITA POPULER: Sosok Menlu Retno Marsudi Pembunuhan Sadis Berawal Cinta Facebook & Ramalan Zodiak.

BERITA POPULER: Sosok Menlu Retno Marsudi Pembunuhan Sadis Berawal Cinta Facebook & Ramalan Zodiak
KOMPAS.COM/Fadlan Mukhtar Zain
BERITA POPULER: Sosok Menlu Retno Marsudi Pembunuhan Sadis Berawal Cinta Facebook & Ramalan Zodiak. 

BERITA POPULER: Sosok Menlu Retno Marsudi Pembunuhan Sadis Berawal Cinta Facebook & Ramalan Zodiak.

POS-KUPANG.COM - BERITA POPULER: Sosok Menlu Retno Marsudi Pembunuhan Sadis Berawal Cinta Facebook & Ramalan Zodiak

Berita populer Minggu 14 Juli 2019.

Berita populer Minggu 14 Juli 2019 meliputi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Ada jug kasus pembunuhan yang diawali kisah percintaan di Facebook.

Dan yang terakhir ada Ramalan Zodiak hari ini senin 15 Juli 2019.

Berikut ulasan lengkapnya: 

1. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi 

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi jadi sosok sentral di Pacific Exposition 2019, selain Dubes Indonesia untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya.

Bagaimana tidak, sejak Pacific Exposition 2019 dibuka Jumat (12/7/2019), agenda yang harus dihadiri Retno Marsudi benar-benar padat.

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Menteri Luar Negeri Retno Marsudi
rencana pembunuhan
Ramalan Zodiak Hari ini
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Penulis: Maria Enotoda
Editor: maria anitoda
Sumber: Pos Kupang
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