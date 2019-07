Transaksi Tembus 58 Juta USD per 13 Juli 2019, Tenun NTT Diminati di Pacific Exposition

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Hasyim AShari

POS-KUPANG.COM | AUCKLAND – Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, mengatakan nilai transaksi yang terjadi di hari ketiga Pacific Exposition 2019, atau 13 Juli 2019 pukul 18.00, menyentuh angka 58,03 Juta Dolar AS.

“Produknya mencaku Hospitality, Frozen Tuna Mixed, Fresh Tuna Loin, Copra Meal, Cengkeh,” kata Retno Marsudi.

Produk lainnya adalah Pala, Seaweed, Rattan Made Product, Handicraft Product, MICE (Room for Meeting in Nusa Dua, Bali), Kopi, The, Ban mobil, Industri strategis, Kain tenun NTT (retail).

Selain itu menurutnya, pihak BUMN terus melakukan pembicaraan pengembangan kerjasama.

“Di sektor telekomuniasi, migas, jasa pendidika, dan sektor perbankan,” ujarnya.

Selain itu terhadap kerjasama yang dilakukan melalui beberapa MoU, yang mencakup pengembangan sektor perikanan, kopra dan rempah-rempah, pariwisata, pertanian, furniture, kerajinan tanga, serta food and beverages.

Seperti diketahui Pacific Exposition 2019 memang diharapkan menjadi ajang kerjasama perdagangan, investasi, dan pariwisata di antara Negara-negara Pasifik.

Sebanyak 20 negara Pasifik ikut serta di acara yang baru pertama kali digelar dan diprakarsai Indonesia ini. (*)