Siaran Langsung Pidato Jokowi dalam Acara Visi Indonesia, Minggu (14/7) Malam, Streaming Kompas TV

JAKARTA, KOMPAS.com - Nonton siaran langsung dan live streaming Pidato Presiden Terpilih Jokowi dalam acara Visi Indonesia di Kompas TV dan Metro TV, Minggu (14/7/2019) malam.

Seperti diberitakan Kompas.com, Presiden terpilih Joko Widodo dijadwalkan akan berpidato dalam acara Visi Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Minggu (14/7/2019) malam nanti.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Arya Sinulingga mengatakan, dalam pidato nanti, Jokowi akan menyampaikan janji-janji yang pernah disampaikan selama masa Pilpres 2019 yang dirangkum dalam visi-misi.

"Jadi apa yang disampaikan Pak Jokowi saat masa kampanye, itu akan dirangkai dan dirangkum dalam visi-misi sehingga langkah bisa diselesaikan bersama," kata Arya dalam konferensi pers pada Jumat (12/7/2019) lalu.

Arya pun mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendengarkan pidato yang akan disampaikan oleh Jokowi sebagai presiden terpilih.

Ia mengatakan, sudah saatnya merangkul semua pihak bahkan pendukung paslon 02 Prabowo-Sandiaga Uno untuk bersama-sama membangun Indonesia maju.

"Untuk itu, TKN bersama kawan-kawan relawan bergabung dengan semua komponen dan kita ajak dari temen-temen 02 juga gabung untuk ikut dengarkan visi Indonesia yang disampaikan oleh Pak Jokowi," ujar Arya.

Wakil Direktur TKN Bidang Saksi, Lukman Edy mengatakan, acara Visi Indonesia itu nantinya adalah momentum bagi seluruh lapisan masyarakat kembali bersatu pasca-pemilu.

Lukman berharap, acara tersebut tak hanya membawa pengaruh kepada masyarakat, tetapi juga kepada para elit parpol yang belum bisa menerima hasil Pemilu 2019.

"Mudah-mudahan dengan simbolik ini, elit-elit yang belum move on, bahwa rakyat sudah move on, maka mungkin Insya Allah bisa cair juga yang belum bisa move on, sehingga semua potensi bangsa kita pasca ini (acara Visi Indonesia) udah selesai, maka bisa sama-sama membangun (Indonesia)," ujarnya.