Red Velvet Tempati Urutan Pertama Reputasi Merek Girlgroup Bulan Juli BLACKPINK Puas di Urutan Kedua.

POS-KUPANG.COM - Red Velvet Tempati Urutan Pertama Reputasi Merek Girlgroup Bulan Juli BLACKPINK Puas di Urutan Kedua

Institut Penelitian Bisnis Korea telah mengungkapkan peringkat reputasi merek bulan ini untuk Girlgroup!

Pemeringkatan ditentukan melalui analisis partisipasi konsumen, liputan media, interaksi, dan indeks komunitas dari berbagai kelompok perempuan, menggunakan data besar yang dikumpulkan dari 12 Juni hingga 13 Juli.

• Ingat Mina yang Sedang Sakit Member TWICE Menangis Tersedu-sedu Saat Konser di Singapura

• Jennie BLACKPINK Tampil Seksi dalam Balutan Hitam - Merah Muda, Orang Sangat Mengagumi Kecantikannya

• Penampilan Jennie BLACKPINK dan HyunA Tuai Pujian, Masuk Majalah Vogue hingga Disebut Jadi Ikon Mode

Red Velvet naik ke puncak daftar bulan ini, menikmati peningkatan skor 38,97 persen sejak Juni dengan total indeks reputasi merek 8.400.316.

Frase peringkat tinggi dalam analisis kata kunci grup termasuk "Irene," "penuh warna," dan "bervariasi," sedangkan istilah terkait dengan peringkat tertinggi mereka termasuk "cantik," "imut," dan "baik-baik saja." Positivitas-negatifitas Red Velvet Analisis juga mengungkap skor reaksi positif 70,06 persen.

BLACKPINK berada di posisi kedua dengan indeks reputasi merek dari 8.296.055 untuk Juli, sementara TWICE menempati posisi ketiga dalam peringkat dengan indeks 7.205.136.

brand reputation (allkpop)

Lihat 30 teratas untuk bulan ini di bawah ini!

1.Red Velvet

2. BLACKPINK

3. TWICE

4. IZ*ONE

5. WJSN (Cosmic Girls)

6. GFRIEND

7. Lovelyz

8. fromis_9

9. Girls’ Generation

10. (G)I-DLE

11. Apink

12. MAMAMOO

13. Oh My Girl

14. ITZY

15. T-ara

16. MOMOLAND

17. APRIL

18. GWSN

19. Cherry Bullet

20. Weki Meki

21. AOA

22. Girl’s Day

23. FIESTAR

24. CLC

25. EXID

26. PURPLEBECK

27. Busters

28. LOONA

29. Berry Good

30. After School

(*)