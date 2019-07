Mendengar Kata I Love You, 12 Zodiak Akan bereaksi Seperti Ini, Kamu Seperti Apa?



Setiap orang punya reaksi berbeda saat mendengar seseorang mengucapkan kalimat I Love You kepadanya.

Ternyata berdasarkan zodiak kamu bisa mengetahui bagaimana reaksi seseorang jika mendengar ada orang yang mengatakan I love you. Penasaran bagaimana reaksi yang akan terlihat? Yuk, simak ulasannya berikut ini!

1. ARIES

Orang Aries akan bilang "I love you more!" untuk menunjukkan ia lebih mencintaimu. Orang yang berzodiak Aries tidak begitu baik dalam mengekspresikan perasaan dan mereka memerlukan waktu untuk sampai pada fase mengatakan "I love you".

Tapi begitu mereka melakukannya, mereka adalah pasangan yang paling berkomitmen. Dalam hubungan, mereka jujur dan kemungkinan besar akan menempatkan kebutuhan kamu sebelum mereka.

2. TAURUS

Jika kamu mengatakannya, si Taurus akan membalas "Jadi kamu nggak akan meninggalkanku mulai sekarang kan?" seakan menjebak lawan bicaranya. Satu-satunya hal yang disukai Taurus lebih dari sekadar makanan adalah cinta.

Orang yang lahir di bawah rasi bintang Taurus cenderung berhati-hati dan penuh gairah karena cinta. Tidak mudah untuk sampai ke jantung orang-orang ini, itulah sebabnya Taurus dikenal karena menolak tanda-tanda kasih sayang sampai mereka 100% yakin bahwa itulah yang mereka inginkan.

3. GEMINI

Ia akan mempermainkan perasaanmu dengan berkata, "Aku juga cinta kamu. Eh... nggak deh." Orang yang berzodiak Gemini bersifat ganda dan tidak konsisten.