Jelang Putaran 2 Liga 1: Persib Bandung Inginkan Bomber Kroasia, Ceres Negros Berlabuh di Persija

Putaran kedua Liga 1 masih akan berlangsung pada Agustus 2019. Kendati demikian, sejumlah kabar soal transfer pemain sudah berhembus pada pekan delapan Liga 1 2019.

Hal itu tidak lepas dari penampilan yang tak cukup memuaskan di putaran pertama Liga 1 musim ini.

Berikut rumor pemain baru Persib Bandung dan Persija Jakarta:

1. Persib Bandung

Kabar mengejutkan datang dari Persib Bandung jelang putaran kedua Liga 1 2019.

Media Kroasia menyebut satu di antara pemain negara asal Luka Modric tersebut, Steven Lustica dikabarkan mendapat tawaranPersib Bandung.

Hal itu disampaikan oleh akun sepakbola di Twitter @croatiannews, Senin (8/7/2019).

Selain Persib Bandung, Steven Lustica kini juga ditawari bermain oleh satu di antara klub dari Uzbekistan.

"Steven Lustica has recieved offers from an undisclosed Uzbekistan club and Persib Bandung in Indonesia ( Steven Lustica menerima tawaran dari klub Uzbekistan yang tidak diungkapkan dan Persib Bandung di Indonesia-red)," tulis @@croatiannews.

ika Persib Bandung benar-benar mendatangkan Steven Lustica, maka klub berjuluk Maung Bandung harus melepas satu pemain asingnya.