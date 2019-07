Di Kota Kupang: Waroenk-Grab Bagi-Bagi Tiket Gratis Filmnya BTS, Bring The Soul: The Movie

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG .COM | KUPANG -- Guna memanjakan pelanggannya, khususnya penggemar grup musik (boyband) asal Korea Selatan, Bangtan Sonyeon atau juga dikenal sebagai Bangtan Boys (BTS), Resto dan Kafe peraih Kadin NTT Award 2018 sebagai “Restoran dengan Menu Terinovatif se-NTT", Waroenk bekerja sama Platform Digital Jasa antar makanan, GrabFood Kupang, menggelar nonton bareng (nobar) film BTS, Bring The Soul.

Para fans BTS yang biasa disebut ARMY, saat ini siap memperebutkan tiket nonton film dokumenter BTS bertajuk 'Bring The Soul: The Movie'.

Senior Marketing Communication and Public Relation Waroenk, Yunita Kitu saat ditemui di Waroenk Seafood, Jalan Veteran 18, Fatululi, Kupang, Minggu (14/7/2019), mengatakan film ini sendiri tayang perdana pada Rabu 7 Agustus 2019 mendatang di beberapa kota Tanah Air, termasuk di Kota Kupang.

Ia menambahkan, ada 35 lembar tiket film “Bring The Soul: The Movie” edisi terbatas yang bakal dibagi-bagikan kepada para ARMY di Kota Kupang. Tidak hanya itu, juga ada 25 voucher makan gratis dari Waroenk-GrabFood. Sehingga, total ada 60 hadiah bagi pelanggan.

“Untuk mendapatkan tiket maupun voucher makan gratis itu (dengan syarat dan ketentuan berlaku), pelanggan cukup memesan makanan maupun minuman di Waroenk Group (Waroenk Oebufu Jalan WJ Lalamentik Oebufu, Waroenk Podjok GF Transmart Jalan WJ Lalamentik Fatululi, dan Waroenk Seafood Jalan Veteran 18 Fatululi) melalui aplikasi GrabFood. Tidak ada batasan minimal transaksi pemesanan dan bebas memilih menu apa saja,” paparnya.

Yunita menjelaskan, setiap transaksi program bagi-bagi tiket film “Bring The Soul: The Movie”, akan mendapatkan kupon bertajuk “Daebak! Tiket Gratis BTS Bring The Soul Waroenk-GrabFood” yang berlaku mulai Senin 15 Juli 2019 hingga Rabu 31 Juli 2019, dan akan diundi pada Jumat 2 Agustus 2019.

“Kupon ini nantinya ditulisi nama, nomor handphone, identitas diri (KTP/SIM) atau identitas lainnya seperti kartu pelajar/mahasiswa si pemesan. Jadi, setiap pemesan dalam program otomatis akan mendapatkan kupon undian yang diberikan para kasir Waroenk beserta struk (nota) pembelanjaan,” ujarnya.

Yunita mengatakan, kupon harus dikumpulkan paling lambat Rabu 31 Juli 2019 pada kotak yang telah disediakan di masing-masing Waroenk tempat pelanggan memesan.

"Pelanggan yang mengikuti program ini bisa menyaksikan pengundian langsung di Waroenk Podjok pada Jumat 2 Agustus 2019, pukul 19.00 Wita. Tetapi, yang tidak sempat hadir akan dihubungi manajemen Waroenk jika berhasil menjadi salah satu peraih tiket maupun voucher gratis tersebut. Nama-nama pemenang, juga bisa dibaca di akun Facebook Waroenk Resto,” imbuhnya.