Tantowi Yahya: Dubes "Entrepreneur" di Balik Sukses Pacific Exposition 2019

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Hasyim Ashari

POS-KUPANG.COM | AUCKLAND - Perhelatan Pacific Exposition 2019 yang diinisiasi Pemerintah Indonesia berlangsung sukses.

Banyak delegasi yang dibuat terkaget-kaget, bahwa Indonesia bisa menggelar ajang strategis yang mempertemukan 20 negara Pasifik ini, duduk bersama untuk pertama kalinya.

Pasifik Eksposisi, tidak hanya meneguhkan posisi diplomasi Indonesia di Negara-negara Pasifik, namun juga melahirkan upaya konkrit kerjasama di bidang kebudayan, perdagangan, investasi, dan pariwisata.

• Begini Respons Amien Rais Setelah Tahu Jokowi dan Prabowo Bertemu di MRT: Kok Tiba-tiba Nyelonong?

• El Tari Memorial Cup 2019 Malaka, Perseftim Flores Timur Tahan Imbang Persab Belu

Yang lebih penting dari itu, event ini juga mengurai benang merah soal akar budaya, sosiologi dan antropologi Negara-negara Pasifik sebagai ras Melanesia.

Sosok di balik suksesnya pagelaran Pacific Exposition adalah Dubes RI untuk Newzealand, Tantowi Yahya.

Bagaimana Dubes “entrepreneur” ini memiliki ide Pasifik Eksposisi hingga mewujudkannya, berikut wawancaranya:

Ini menyiapkannya setahun?

Tapi dalam in between itu, saya bikin dulu satu acara yang lead dengan ini. Namanya Simphony of Friendship.