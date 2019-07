Hey Ladies, Puasa Senin-Kamis Yuk, Ini Keutamaan dan Manfaatnya Bagi Perempuan

POS-KUPANG.COM- Puasa Senin-Kamis merupakan bagian dari ibadah umat Muslim. Banyak yang menilai Puasa Senin-Kamis ini dianjurkan, karena selain pahalanya yang besar, juga keutamaan puasa ini sendiri yang memberikan manfaat besar bagi yang menjalankannya. Bagi Kaum perempuan puasa Senin Kamis ternyata memberi manfaat besar loh ladies.

Sebelum memasuki bahasan yang sebenarnya simak dulu niat dan tata cara puasa Senin-Kamis.

1. Niat

Bacaan Arab Niat Puasa Sunah Hari Senin

NAWAITU SAUMA YAUMAL ITSNAINI SUNNATAN LILLAHI TANA’ALA

Artinya :

Saya niat puasa hari Senin, sunnah karena Allah ta’ala.

Dan untuk bacaan niat puasa senin kamis untuk hari kamis, bacaannya adalah sebagai berikut:

Bacaan Arab Niat Puasa Sunah Hari Kamis

NAWAITU SAUMA YAUMAL KHOMIISI SUNNATAN LILLAHI TAA’ALA

Artinya : Saya niat puasa hari Kamis, sunnah karena Allah ta’ala.

3. Menjalankan puasa dengan niat dan tulus ikhlas

KEUTAMAAN PUASA

Bacaan dan Niat Puasa Senin Kamis (Istimewa)

Keutamaan puasa senin kamis dan manfaat yang diperoleh dari berpuasa senin kamis. Di antaranya adalah, Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, beliau mengatakan:

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa menaruh pilihan berpuasa pada hari Senin dan Kamis.” (HR. An Nasai no. 2362 dan Ibnu Majah no. 1739. All Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadits ini hasan. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih)