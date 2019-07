Baru Muncul, Kimberly Ryder Pakai Mini Dress Pamer Perut Buncit, Umumkan Kehamilannya

Kimberly Ryder Tampil Seksi Pakai Mini Dress Pamer Perut Buncit, Umumkan Kehamilannya

POS KUPANG.COM -- Apapun yang berhubungan dengan sosok selebriti dan artis seperti Kimberly Ryder memang selalu menjadi pusat perhatian.

Kimberly Ryder yang merupakan saudara dari Natasha Ryder ini memang selalu tampil modis kenakan berbagai gaya busana.

Kimberly Ryder pun juga sering tampil stylish meski dengan gaya effortless dan nggak neko-neko.

instagram.com/kimbrlyryder

Kimberly Ryder sering tampil stylish meski dengan gaya effortless

Seperti yang kita tahu, Kimberly Ryder telah melangsungkan pernikahannya dengan Edward Akbar tahun 2018 lalu.

Telah mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga, tampilan Kimberly Ryder yang modis tetap mencuri perhatian.

instagram.com/kimbrlyryder

Kimberly Ryder telah menikah dengan Edward Akbar tahun 2018 lalu

Yup, meski lama tak muncul, kali ini Kimberly Ryder terlihat pamerkan perut buncit sambil umumkan kehamilan anak pertamanya.

instagram.com/kimbrlyryder

Kimberly Ryder terlihat pakai mini dress merah pamerkan perut buncit

Seperti yang dilansir Stylo.ID dari akun instagram @kimbrlyryder, Kimberly Ryder terlihat mengunggah foto mesranya bersama suami sambil mengumumkan kehamilan di caption postingan akun instagramnya.

"Okay I lied. I'm not getting fat, I'm just pregnant. #bismillah"

Pada saat mengumumkan kehamilan anak pertamanya kali ini, Kimberly Ryder terlihat modis dan anggun kenakan mini dress.