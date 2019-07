Macan Kemayoran vs Maung Bandung, Kiper Persib Alami Cedera Parah, Begini Vonis Dokter

POS KUPANG.COM - - Kiper Persib Bandung, Muhammad Nathsir alias Deden mengalami cedera parah saat laga melawan Persija Jakarta pada Rabu (10/7/2019).

Cedera parah yang dialami Deden itu, membuat banyak orang bersimpati, tak terkecuali Michael Essien.

Michael Essien yang pernah memperkuat Persib Bandung pada 2017, mengucapkan harapanya agar Deden cepat sembuh.

Hal itu ia ungkapkan melalui akun resmi Instagramnya@michaelessien pada Kamis (11/7/2019).

Mantan pemain Chelsea tersebut berharap agar Deden kembali bangkit dan lebih kuat.

"Get well soon @deden_natshir01 Stay strong my friend and come back stronger (Semoga cepat sembuh, @deden_natshir01 tetap kuat temanku dan kembalilah semakin lebih kuat-red)," tulis Michael Essien.

Michael Essien memang tak jarang menunjukkan kepedulianya pada Persib Bandung meski sudah tak memperkuat klub tersebut.

Meski hanya bermain satu musim di Persib Bandung pada 2017, hal itu tak membuatnya mudah melupakan klub kebanggaan Jawa Barat tersebut.

Saat memasuki Liga 1 2019, Michael Essien kembali mengenang masa-masa saat ia masih berseragam Persib Bandung.

Melalui akun resmi Instagramnya pada 18 Mei 2019, ia menggunggah sejumlah foto saat dirinya tengah melakukanphotoshoot atau pengambilan foto bersama tim Persib Bandunglainnya.