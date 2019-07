Lewat OST BTS World, BTS Pecahkan Rekor OST Terlaris Kalahkan Drakor Winter Sonata Setelah 17 Tahun.

Sekali lagi BTS menambahkan prestasi memecahkan rekor yang luar biasa ke dalam daftar mereka!

BTS (koreaboo)

Baru minggu lalu, Kings of K-Pop memecahkan rekor penjualan 24 tahun dengan single Jepang ke-10 mereka, "Lights / Boy With Luv".

Rekor ini dibuat pada 1995 oleh Celine Dion yang legendaris dengan lagunya "To Love You More".

BTS dan Celine Dion (KOREABOO)

Pada bulan Juni, BTS memecahkan Guinness World Record yang berusia 24 tahun dengan album mereka, Map of the Soul: Persona. Catatan ini ditetapkan oleh Mis-Encounter karya Kim Gun-mo pada tahun 1995.

Album BTS (koreaboo)

Sekarang, BTS telah menambahkan rekor 17 tahun ke dalam trofi mereka.

Game mobile OST untuk BTS, BTS WORLD, baru saja keluar, tetapi telah menjadi OST terlaris di Korea, memecahkan rekor yang sebelumnya ditetapkan oleh OST untuk K-Drama Winter Sonata pada tahun 2002.

Sonata 2002 (koreaboo)

Dalam beberapa hari, OST BTS WORLD mengalahkan 95.000+ OST Winter Sonata.

Total penjualan OST BTS World (koreaboo)

