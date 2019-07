Rektor Unwira Pater Philipus Tule SVD mendampingi Profesor Hendrik Luesch,P.hD dalam Seminar internasional dengan tema Potential Marine Natural Products as a Source of Human Safety Expectations di Aula Unwira Penfui, Kamis (1172019).

Unwira Kupang Gelar Seminar Internasional Bahas Kekayaan Laut Untuk Pengobatan

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Universitas Katolik Widya Mandira Kupang menggelar Seminar internasional dengan tema "Potential Marine Natural Products as a Source of Human Safety Expectations" di Aula Unwira Penfui, Kamis (11/7/2019).

Seminar ini menghadirkan Profesor Hendrik Luesch,P.hD dari Departement of Medicinal Chemistry and Center for Natural Products, Universitas of Florida, USA dan Drs. Alosius Masan Kopon,M.Si Dosen Pendidikan Kimia Unwira.

Sebagai pembicara pertama Profesor Hendrik membawakan materi tentang "Bioactive Marine Natural Products and Their Development into Drugs for Human Health: Current Status and Potential"

Dalam seminar ini, Profesor Hendrik memaparkan Penelitiannya terkait bagaimana memanfaatkan kekayaan alam laut untuk dimanfaatkan sebagai obat-obatan.

Profesor Hendrik pernah meneliti bakteri di sekitar alga untuk menyembuhkan penyakit kanker. Usai presentasi, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.

Kedatangan Prof. Hendrik disambut dengan Tarian Woleka dari Sumba yang dipersembahkan oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia Unwira.

Hadir pula Pater Rektor Unwira P. Philipus Tule, SVD, Dekan FKIP Unwira, Ketua Program Studi Pendidikan Kimia, Ketua Program Studi Biologi bersama bapak/ibu dosen FKIP.

Kegiatan Seminar di buka secara resmi oleh Pater Rektor Unwira. Dalam sambutannya, ia mengucapkan terima kasih kepada Prof Hendrik atas kehadirannya dalam rangka membicarakan penelitian terkait memanfaatkan kekayaan laut untuk pengobatan.

Pater berharap tidak hanya sampai diseminar hari ini saja tetapi ada penelitian lebih lanjut lagi agar potensi laut terutama di NTT dapat dimanfaatkan secara efektif.

Profesor Hendrik mengaku sangat senang bisa mengunjungi Indonesia, khususnya di NTT karena menurutnya orang-orang NTT sangat ramah.

Ia juga merasa sangat senang karena disambut dengan tarian tradisional.

Menurutnya laut Indonesia termasuk dalam peta prioritas penelitian bersama timnya untuk memanfaatkan kekayaan laut untuk pengobatan.

Jadi, terkait rencana selanjutnya beliau ingin mengajak peneliti-peneliti dari Indonesia, apalagi menurutnya banyak dosen-Dosen yang melakukan penelitian serupa.(*)