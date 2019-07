MABUK, 3 Pramugari Lari Telanjang di Hotel, Begini Tindakan Tegas yang Diambil Maskapai

Ilustrasi pesawat saat lepas landas (take off).

POS KUPANG.COM- Video 3 pramugari lari tanpa busana di hotel di Singapura menjadi perhatian.

Akibatnya, ulah 3 pramugari lari tanpa busana di hotel tersebut berbuntut panjang.

Jika 3 pramugari lari tanpa busana di hotel tersebut dinyatakan bersalah, maka ancaman pemecatan di depan mata.

• Posisi Persib Bandung dan Persija Kembali Berdampingan Geser Arema, Ini Klasemen dan Jadwal Liga 1

• RAMALAN ZODIAK CINTA Hari Ini: Jangan hany Melihat Kesalahan Pasangan Anda, Jangan Egois

3 orang kru kabin maskapai British Airways dilaporkan mendapat hukuman setelah diduga berlari dalam keadaan tak berbusana, di hotel di Singapura.

Awak kabin tersebut dilaporkan tengah minum-minum ketika singgah di sana, dilaporkan harian Inggris The Sun, pekan lalu.

Kru itu menyelundupkan alkohol dari pesawat untuk 'melepas penat' setelah menempuh penerbangan berdurasi 14 jam dari Bandara Heathrow di London.

• Mantan Petinju Indonesia Anis Roga Jalani Sidang di Pengadilan Surabaya, Ini Kasus yang Menimpanya

• Pria di Nagekeo-NTT Ditemukan Tewas dalam Genangan Air, Simak Kronologinya

• KPK OTT Kepala Daerah di Kepulauan Riau, Ini Kronologinya

Dikutip The New Paper via The Straits Times, Senin (8/7/2019), seorang sumber menerangkan di tengah pesta, mereka bertiga telanjang dan saling berciuman.

"Tak butuh lama agar permainan 'memutar botol' dimulai. Yakni tantangan yang dirancang supaya orang bersedia melakukannya dalam keadaan mabuk," ujar sumber itu.

Dalam keadaan mabuk, ketiga awak kabin, di antaranya dua laki-laki dan satu perempuan, menerima tantangan untuk berlari sambil bugil naik turun koridor sembari menggedor pintu tamu hotel lainnya.

Di antara tamu hotel yang terganggu, terdapat salah satu rekan mereka yang dilaporkan 'muak' dengan kelakuan trio tersebut, dan melaporkannya ke London.

Selain rekan mereka, perilaku trio itu ternyata juga membuat jengah pengelola hotel karena muncul tuduhan pelecehan seksual, dan salah satu staf diceburkan ke kolam.

• Bagi Anda Lulusan SMA/SMK, ini Lowongan Kerja BUMN : BTN, Angkasa Pura, PT Pelni, Simak Syaratnya

Dalam keterangan tertulisnya, British Airways menyatakan, mereka tengah menginvestigasi peristiwa itu.

Jika terbukti bersalah, ketiganya bisa dipecat.

"Kami tidak mentoleransi perilaku nakal staf kami dan akan selalu menyelidiki sepenuhnya klaim dan mengambil tindakan yang diperlukan," ujar British Airways. (*)