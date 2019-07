Heboh! 9 Artis Perempuan Indonesia Pernah Alami Pelecehan, Siapa saja mereka?

9 Artis Perempuan Indonesia yang Pernah Alami Pelecehan Seksual, Siapa saja mereka?

POS-KUPANG.COM - 5 Artis Perempuan Indonesia yang Pernah Alami Pelecehan, Siapa saja mereka?

Tentunya kita pernah mendengar adanya kasus pelecehan yang dialami oleh pedangdut cantik Via Vallen pada tanggal 5 Juni lalu.

Bentuk pelecehan itu berupa sebuah pesan tak menyenangkan dari seorang pria.

Pesan yang diampaikan oleh pria itu bisa dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual verbal.

Yakni dengan kategori menggoda perempuan yang tidak dikenal, hingga memberi komentar berbau sensitif.

Serta mendapatkan perlakuan yang menanyakan hal-hal besifat seksual sehingga membuat tidak nyaman.

• VIDEO: Siti Badriah Dilecehkan Fans, Kenapa Bisa, Begini Cerita Sebenarnya

• Ramalan Zodiak Kamis 11 Juli 2019, Libra Rahasia Terungkap, Capricorn Hindari Salah Paham

Via sendiri mendapatkan pesan melalui instagram dengan tulisan "I want u sign for me in my bedroom, wearing sexy clothes (Aku ingin kamu masuk kamarku, mengenakan pakaian sexy)".

Hal tersebut tentu membuat pedangdut berusia 26 tahun itu geram, apalagi ia tak pernah mengenal laki-laki pengirim pesan yang disebutkan adalah seorang pemain bola terkenal.

Berikut sejumlah artis yang pernah mengalami pelecehan dari fans maupun dari seseorang.