POS-KUPANG.COM - DOWNLOAD LAGU! Asyikin Goyang Dengan Lagu Senorita Versi Koplo Suara Via Vallen

Via Vallen tak mau ketinggalan untuk meng-cover lagu "Senorita" dari Shawn Mendes dan Camila Cabello.

Via Vallen baru saja meng-cover lagu Senorita versi dangdut koplo dan diunggah di akun YouTube-nya pada Rabu, 10 Juli 2019.

Berikut adalah lirik lagu 'Senorita' yang dibawakan Via Vallen dalam versi dangdut koplo beserta terjemahannya:

I love it when you call me señorita

Aku menyukainya saat kau panggil aku senorita

I wish I could pretend I didn't need ya

Andai aku bisa berpura-pura tidak butuh kamu

But every touch is ooh-la-la-la

Tapi setiap sentuhan adalah ooh-la-la-la

It's true, la-la-la

Adalah benar, la-la-la

Ooh, I should be runnin'

Ooh, aku harus berlari

Ooh, you keep me coming for ya

Ooh, kau membuatku selalu datang untukmu

• Download Lagu Senorita Shawn Mendes, Enak Didenger Bikin Mabuk Cinta!

• Setelah Tinggalkan Ayu Ting Ting, Ayah Bilqis yang Anak Mantan Kapolri Ini Cari Makan di Dunia Malam

• Jennie BLACKPINK Tampil Seksi dalam Balutan Hitam - Merah Muda, Orang Sangat Mengagumi Kecantikannya

• Innalillahi! Kabar Duka Datang dari Indro Warkop DKI, Pendiri Warkop Meninggal Dunia Kamis Pagi

• Pemred Tribunnews.com Dahlan Dahi Diangkat Jadi Chief Digital Officer KG Media

Land in Miami

Tanah di Miami

The air was hot from summer rain

Udara panas karena hujan musim panas

Sweat drippin' off me

Keringat menetes dari badanku

Before I even knew her name, la-la-la

Sebelum aku tahu namanya, la-la-la

It felt like ooh-la-la-la, yeah, no

Seperti terasa ooh-la-la-la, yeah, tidak

Sapphire and moonlight, we danced for hours in the sand

Safir dan cahaya bulan, kita menari berjam-jam di atas pasir

Tequila sunrise, her body fit right in my hands, la-la-la

Matahari Tequila, tubuhnya pas dalam pelukku, la-la-la