Bupati Mabar Sebut Penataan Labuan Bajo Oleh Presiden Tidak Datang Begitu Saja

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Servatinus Mammilianus

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO- Bupati Manggarai Barat (Mabar) Agustinus Ch Dula mengatakan, rencana penataan total Labuan Bajo oleh Presiden tidak datang begitu saja tetapi karena besarnya potensi pariwisata yang dimiliki daerah itu.

"Rencana Presiden menata Labuan Bajo tentu tidak datang begitu saja kalau tidak ada awalnya. Awalnya tentu dari potensi pariwisata yang bakal sebagai sumber devisa besar selain Migas," kata Agustinus, Kamis (11/7/2019) malam.

Presiden kata dia sudah melihat sejak lama tentang besarnya potensi pariwisata di Mabar.

"Presiden melihat itu sejak Komodo menjadi the new 7 wonder on the world. Lalu disusul kebijakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Selanjutnya kebijakan 10 kabupaten destinasi prioritas dari 514 kabupaten di Indonesia," kata Agustinus.

Disampaikannya bahwa Presiden bertekad menjadikan Bandara Komodo sebagai Bandara Internasional karena melihat pariwisata Labuan Bajo bakal menyedot wisatawan asing terbesar dan bakal lama tinggal di Indonesia.

"Demikian pun dengan pelabuhan peti kemas harus ditata lebih baik untuk menjamin wisata bahari yang lebih baik dan nyaman bagi wisatawan dengan datangnya kapal wisata dari seluruh dunia ke Labuan Bajo," kata Agustinus.

Dia menambahkan, sebenarnya penataan Labuan Bajo menjadi urgen karena sebagai kota pariwisata internasional dengan peningkatan pembangunan dalam tiga hal utama yaitu aksesbilitas, amenitas dan atraksi pariwisata.

"Kami menyampaikan rasa bangga dan hormat atas Kunker RI 1 ke Kabupaten Mabar, terbang langsung ke Labuan Bajo. Pak SBY tahun 2012 lalu datang mengikuti Yubilium Gereja Katolik di Ruteng menggunakan pesawat lewat Tambolaka ke Labuan Bajo lalu ke Ruteng. Kali ini pesawat Kepresidenan langsung mendarat dan nginap pada tanggal 10 Juli malam," kata Agustinus.(*)