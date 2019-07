Ayo ke Gramedia Maumere, Ada Promo Besar ‘Back to School’

POS-KUPANG.COM | MAUMERE- Berbagai kejutan disiapkan Toko Buku Gramedia Maumere di Pulau Flores dalam rangkaian tahun ajaran baru 2019.

Melalui promo ‘back to school’ 2019 berbagai kebutuhan sekolah mulai dari diskon 15 persen untuk seluruh buku pelajaran dan diskon hingga 55 persen untuk produk stationery pilihan. Untuk pencinta produk IT diberikan diskon 55 persen produk flashdisk, mouse dan peralatan komputer seperti keyboard.

Sales Superintendent Gramedia Maumere, Ryo Nggala, kepada POS-KUPANG.COM, Kamis (11/7/2019) mengatakan, setiap tahun Gramedia Maumere memberikan kejutan menarik pada bulan Juni-Juli kepada seluruh pelanggan.

“Tahun ini Gramedia memberikan kejutan dengan gaya yang berbeda mengadakan permainan seru ‘back to school’ yang dapat diakses pada aplikasi my value. Setiap berbelanja minimum Rp 400.000, akan mendapatkan kesempatan bermain dengan menukarkan voucher di Gramedia,” kata Ryo.

Dikatakanya, Gramedia Maumere juga mengadakan program cicilan nol persen bagi pelanggan yang ingin mengajukan cicilan berbagai produk buku maupun non buku dengan menggunakan kartu kredit beberapa bank. Transaksi minimal yang diperbolehkan mengikuti programini senilai Rp 1 juta.

• Kejari Belu Klarifikasi Laporan Penyelewengan Dana Desa. Ini Hasilnya

• Warga Amerika Kagum Dengan Budaya Sumba

“Untuk tampil lebih keren ke sekolah Gramedia Maumere menyediakan berbagai pilihan tas Eversac didiskon hingga 40 persen. Paket back to school turun harga dari Rp 585.000 menjadi Rp 285.000, di dalamnya terdapat buku tulis, tas eversac, pencil case, kaos kaki, vos mini notes, dan pensil warna. (laporan wartawan pos-kupang.com, eginius mo’a).