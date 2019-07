Yuk Belajar Syair dan Nyanyikan Lagu Speechless dari Naomi Scot dalam Film Aladin

POS KUPANG.COM, KUPANG -- Lagu dengan judul Speechless yang dinyanyikan dengan apik oleh Naomi Scott kini merajai hampir di semua tangga lagu secara internasional.

Lagu yang meupakan Soundtrack film Aladin ini juga sudah banyak dicover oleh banyak penyuka lagu bahkan oleh penyanyi-penyanyi kenamaan.

Tentu Anda juga ingin menguasi lagi ini untuk dinyanyikan

Berikut syair lagu ini dan ikuti panduan dalam youtube di bawa ini

SPEECHLESS (Full)

Naomi Scott

Here comes a wave

Meant to wash me away

A tide that is taking me under