POS-KUPANG.COM--Wajib Kepo! 7 Kenali Penyebab Miss V Menjadi Gatal Gatal

Banyak kaum wanita yang menghadapi masalah kesehatan di Miss V

Aktifitas akan terganggu dan tidak nyaman.

Namun, Miss V gatal-gatal itu disebabkan oleh beragam penyebab yang bisa mengancam kesehatan kita juga.

Nah, berikut 7 penyebab Miss V menjadi gatal-gatal.

1. Bakteri Vagina

Bakteri vagina atau BV menjadi alasan gatal pada vagina yang paling banyak dialami oleh perempuan.

Lauren Streicher, M.D., penulis dari Sex Rx: Hormones, Health, and Your Best Sex Ever menjelaskan bahwa kita harus rutin menjaga kebersihan vagina kita.

Namun, lebih baik konsultasi ke dokter bila gatal tak kunjung hilang.